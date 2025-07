L addetto al distributore nei cruciverba: la soluzione è Benzinaio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L addetto al distributore' è 'Benzinaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENZINAIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Benzinaio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Benzinaio.

Perché la soluzione è Benzinaio? L'addetto al distributore, comunemente chiamato benzinaio, è la persona che si occupa di rifornire le automobili di carburante. Lavora presso le stazioni di servizio, assistendo i clienti e garantendo il corretto funzionamento delle attrezzature di distribuzione. È un ruolo fondamentale per chi viaggia, assicurando un servizio rapido e sicuro durante le soste in autostrada o in città.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Minatore addetto al trasporto materiali su rotaiaL addetto al trasporto degli abiti di scena di un attoreSi fa al distributoreUn addetto al confezionamento con dettagli di abbellimentoFunzionario addetto al controllo

B Bologna

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

N Napoli

A Ancona

I Imola

O Otranto

