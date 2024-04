La Soluzione ♚ Un addetto al confezionamento con dettagli di abbellimento

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Un addetto al confezionamento con dettagli di abbellimento. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORNATORE

Curiosità su Un addetto al confezionamento con dettagli di abbellimento: di messisbugo, cuoco alla corte degli estensi. per il confezionamento delle torte e dei pasticci dolci o salati ormai il "cascio fresco" diviene un ingrediente... Onofrio Zanotti (1787 – Bologna, 1861) è stato un pittore e decoratore italiano membro della scuola bolognese di pittura.

