L addetto al trasporto degli abiti di scena di un attore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L addetto al trasporto degli abiti di scena di un attore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PORTACESTE

Il "portaceste" è l'addetto al trasporto degli abiti di scena di un attore in un teatro o in un'opera teatrale. Questo membro dello staff teatrale ha il compito di preparare, organizzare e trasportare gli abiti e gli accessori necessari per le performance. Il termine "portaceste" deriva dal concetto di portare e custodire le vesti degli attori, garantendo che tutto sia pronto per le esibizioni. Questo ruolo richiede attenzione ai dettagli, coordinazione con il personale di scena e la capacità di risolvere eventuali problemi dell'ultimo minuto per garantire che gli abiti siano pronti e in condizioni perfette per ogni rappresentazione.

