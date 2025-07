Insaccato cilindrico spesso mangiato col formaggio nei cruciverba: la soluzione è Salame

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Insaccato cilindrico spesso mangiato col formaggio' è 'Salame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALAME

Curiosità e Significato di Salame

Vuoi sapere di più su Salame? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Salame.

Perché la soluzione è Salame? Il salame è un insaccato cilindrico, spesso stagionato, molto apprezzato in Italia. Viene preparato con carne di suino o bovino, speziata e fatta essiccare, spesso gustato con formaggi o pane. È un simbolo della tradizione gastronomica italiana, ideale per antipasti e aperitivi. In poche parole, il salame rappresenta uno dei piaceri più autentici della nostra cucina.

Come si scrive la soluzione Salame

Stai cercando la risposta alla definizione "Insaccato cilindrico spesso mangiato col formaggio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

E Empoli

