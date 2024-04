La Soluzione ♚ Dolci sardi col formaggio

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Dolci sardi col formaggio. SEADAS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Dolci sardi col formaggio: La seada (anche sebada, sevada, savada e sevata in lingua sarda) è un dolce fritto tipico della tradizione sarda a base di semola, formaggio pecorino e miele (o zucchero) come condimento. In italiano, il nome del piatto al singolare (seada) è spesso erroneamente modificato in "seadas", che è in realtà il nome sardo al plurale. Dal momento che la lingua sarda appartiene a una branca romanza diversa dall'italiano, il plurale delle parole è ottenuto con aggiunta finale della lettera s: sa seada, sas / is seadas ("la seada, le seadas"). Tuttavia, poiché è assente un’univocità sul termine italianizzato, non è raro l’uso in italiano del calco “la ...

