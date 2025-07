Indica la traiettoria verso la quale c è la meta nei cruciverba: la soluzione è Direzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Indica la traiettoria verso la quale c è la meta' è 'Direzione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIREZIONE

Curiosità e Significato... La soluzione Direzione di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Direzione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Direzione? La parola direzione indica la traiettoria o il percorso verso cui si punta per raggiungere un obiettivo o una meta. È come un'orientazione che ci guida nel cammino, sia fisicamente che metaforicamente. Conoscere la direzione aiuta a muoversi con chiarezza e sicurezza verso ciò che desideriamo ottenere, rendendo più facile pianificare il viaggio verso il nostro scopo.

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

