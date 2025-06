Barriera posta lungo la probabile traiettoria di una slavina nei cruciverba: la soluzione è Frangivalanghe

FRANGIVALANGHE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Frangivalanghe? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 14 lettere più frequenti: Frangivalanghe.

Perché la soluzione è Frangivalanghe? Frangivalanghe indica una barriera costruita lungo le zone a rischio di slavine, pensata per deviare o bloccare il movimento di neve e ghiaccio. Questi dispositivi sono fondamentali per proteggere le aree abitate o percorsi montani, riducendo i danni e garantendo maggiore sicurezza durante le valanghe. Un esempio di ingegneria preventiva per la tutela delle persone e delle strutture in montagna.

Hai trovato la definizione "Barriera posta lungo la probabile traiettoria di una slavina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

V Venezia

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

G Genova

H Hotel

E Empoli

