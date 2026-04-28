Condusse gli ebrei verso la Terra promessa

Home / Soluzioni Cruciverba / Condusse gli ebrei verso la Terra promessa

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Condusse gli ebrei verso la Terra promessa' è 'Mosè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOSÈ

Perché la soluzione è Mosè? Mosè è una figura centrale nella tradizione ebraica, noto per aver guidato il suo popolo attraverso l'Esodo, un evento fondamentale che segnò la liberazione degli ebrei dalla schiavitù in Egitto. La sua leadership e il suo ruolo di guida furono determinanti nel condurli verso la Terra promessa, un territorio che rappresentava la loro speranza e il loro futuro. La sua missione e il suo esempio sono ricordati come simboli di fede e di perseveranza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Condusse gli ebrei verso la Terra promessa". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Condusse gli ebrei verso la Terra promessa nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mosè

La definizione "Condusse gli ebrei verso la Terra promessa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Condusse gli ebrei verso la Terra promessa" conferma che la soluzione 'Mosè' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mosè

M Milano O Otranto S Savona È -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Condusse gli ebrei verso la Terra promessa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mosè' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Passò a piedi il Mar RossoGuidò gli Ebrei attraverso il Mar RossoGuidò gli ebrei verso la Terra PromessaSpecie di rete che si tira a braccio verso terraLa biblica terra promessaLa Terra PromessaLa brezza che spira dal Lago di Como verso terra al mattino