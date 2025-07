I numeri dei portoni nei cruciverba: la soluzione è Civici

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I numeri dei portoni' è 'Civici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIVICI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Civici: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Civici? Civici indica i numeri che identificano le singole abitazioni o negozi lungo una strada, spesso affissi sui portoni o vicino alle porte. Sono fondamentali per trovare facilmente un indirizzo e per la corretta consegna della posta. In generale, si riferisce proprio ai numeri civici, elementi essenziali nel nostro vivere quotidiano e nell'organizzazione urbana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I numeri a lato dei portoniIl totale dei primi dieci numeri primiTre numeri su novantaUna lista con nomi e numeriI numeri con il denominatore

Hai davanti la definizione "I numeri dei portoni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

V Venezia

I Imola

C Como

I Imola

