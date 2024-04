La Soluzione ♚ I numeri con il denominatore La definizione e la soluzione di 8 lettere: I numeri con il denominatore. FRAZIONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I numeri con il denominatore: La frazione nella geografia amministrativa italiana è un'entità amministrativa appartenente a un comune, costituita da «un'area del territorio comunale comprendente, di norma, un centro abitato, nonché nuclei abitati o case sparse gravitanti sul centro»; questa gravitazione sussiste quando gli abitanti dei nuclei e delle case sparse sono attratti dal centro, cioè vogliono concorrervi per ragioni di approvvigionamento, culto, istruzione, lavoro, affari e simili; in casi rari una frazione può appartenere anche a due o più comuni diversi; può inoltre essere una contrada territoriale. Pur non essendo sede di uffici comunali, può avere sia ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La frazione nella geografia amministrativa italiana è un'entità amministrativa appartenente a un comune, costituita da «un'area del territorio comunale comprendente, di norma, un centro abitato, nonché nuclei abitati o case sparse gravitanti sul centro»; questa gravitazione sussiste quando gli abitanti dei nuclei e delle case sparse sono attratti dal centro, cioè vogliono concorrervi per ragioni di approvvigionamento, culto, istruzione, lavoro, affari e simili; in casi rari una frazione può appartenere anche a due o più comuni diversi; può inoltre essere una contrada territoriale. Pur non essendo sede di uffici comunali, può avere sia ... frazioni f pl plurale di frazione Voce verbale frazioni seconda persona singolare dell'indicativo presente di frazionare prima persona singolare del congiuntivo presente di frazionare seconda persona singolare del congiuntivo presente di frazionare terza persona singolare del congiuntivo presente di frazionare terza persona singolare dell'imperativo presente di frazionare Sillabazione fra | ziò | ni Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi frazione

vedi frazione (voce verbale) vedi frazionare Sinonimi parti, porzioni, pezzi, frammenti, sezioni, divisioni, suddivisioni

tempi brevissimi, attimi

Spettacolo suddiviso in numeri; Un pratico metodo per trovare i numeri primi; Lo sono i numeri delle pagine destre;

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'I numeri con il denominatore' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.