Una lista con nomi e numeri nei cruciverba: la soluzione è Elenco

Home / Soluzioni Cruciverba / Una lista con nomi e numeri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una lista con nomi e numeri' è 'Elenco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELENCO

Curiosità e Significato di Elenco

La parola Elenco è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Elenco.

Perché la soluzione è Elenco? Elenco è una lista organizzata di nomi, numeri o elementi disposti in modo ordinato. Può essere usato per raggruppare informazioni utili e facilmente consultabili, come un elenco telefonico o un catalogo. La parola aiuta a strutturare dati e facilitarne la consultazione, rendendo tutto più chiaro e accessibile. In sostanza, un elenco è uno strumento pratico per tenere tutto sotto controllo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lista ordinataListaLo si compila facendo l inventarioI loro nomi sono nella lista di un evento privatoUno dei nomi di MozartDesinenza dei nomi di molte località lombarde

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Elenco

Hai davanti la definizione "Una lista con nomi e numeri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

L Livorno

E Empoli

N Napoli

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T S N E C A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANESTRO" CANESTRO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.