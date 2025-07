Consentono di realizzare finissimi tessuti sintetici nei cruciverba: la soluzione è Microfibre

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Consentono di realizzare finissimi tessuti sintetici' è 'Microfibre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MICROFIBRE

Curiosità e Significato... La parola Microfibre è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Microfibre.

Perché la soluzione è Microfibre? La microfibra è un tessuto molto sottile, realizzato con fibre sintetiche come polyester o nylon, che permette di ottenere materiali leggeri, resistenti e morbidi. Grazie alle sue caratteristiche, viene utilizzata per abbigliamento, biancheria e prodotti di pulizia. La microfibra combina tecnologia e praticità, offrendo soluzioni innovative per il comfort quotidiano e la cura della casa.

Hai trovato la definizione "Consentono di realizzare finissimi tessuti sintetici" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

I Imola

C Como

R Roma

O Otranto

F Firenze

I Imola

B Bologna

R Roma

E Empoli

