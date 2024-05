Significato della soluzione per: Realizzare

L'attuario si occupa di determinare l'andamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie, disegnando quale sarà la realtà nel breve, medio e lungo periodo. Gli attuari possiedono quindi gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati dall'incertezza; ad esempio calcolano le tariffe delle assicurazioni responsabilità civile auto e danni, delle assicurazioni vita e sulle persone più in genere, modellano prodotti finanziari, valutano l'equilibrio tecnico dei fondi pensione ed i rischi aziendali.

Italiano: Verbo: Transitivo: attuare (vai alla coniugazione) . mettere in atto, mettere in pratica, effettuare. (riflessivo) venire in atto, azione. Sillabazione: at | tu | à | re. Pronuncia: IPA: /attw'are/ . Etimologia / Derivazione: dal latino medievale actuare a sua volta dal latino actus . Sinonimi: adempiere, compiere, concretare, concretizzare, dare esecuzione, effettuare, eseguire, fare, mettere in atto, mettere in pratica, realizzare, rendere operante, tradurre in realtà.