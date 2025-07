Comprende le isole Samoa nei cruciverba: la soluzione è Polinesia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Comprende le isole Samoa' è 'Polinesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLINESIA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Polinesia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Polinesia? La Polinesia è una vasta regione dell'Oceano Pacifico composta da numerose isole e atolli, famosa per le sue acque cristalline, i paesaggi esotici e la cultura ricca di tradizioni. Situata tra Asia e America, rappresenta un autentico paradiso tropicale, ideale per chi cerca relax e avventure esotiche. È un esempio affascinante di diversità e bellezza naturale, simbolo di un patrimonio unico al mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Comprende grandi isoleLa capitale delle isole Samoa AmericaneComprende le isole della PolinesiaComprende le isole Maggiore Minore e PolveseComprende il Canada

Hai trovato la definizione "Comprende le isole Samoa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

A Ancona

A Ù B B M Mostra soluzione



