Comprende le isole della Polinesia

: Il continente deve il suo nome al termine "oceano", per il ruolo fondamentale che il Pacifico ha nell'unire le migliaia di isole che ne fanno parte: più di trentamila. L'Oceania (anche Continente Nuovissimo) è il continente della Terra che ha come parte continentale l'Australia e che comprende la maggior parte delle isole dell'Oceano Pacifico, tradizionalmente suddivise in Melanesia (inclusa la Nuova Guinea) Micronesia e Polinesia (inclusa la Nuova Zelanda).

Italiano: Nome proprio: Oceania ( approfondimento) f . nome proprio di persona femminile. (toponimo) (geografia) continente composto quasi esclusivamente da isole situato tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico. Sillabazione: O | ce | à | ni |a. Etimologia / Derivazione: derivazione di oceano .