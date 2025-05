La capitale delle isole Samoa Americane nei cruciverba: la soluzione è Pagopago

PAGOPAGO

Curiosità e Significato di "Pagopago"

Approfondisci la parola di 8 lettere Pagopago: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Pagopago è la capitale delle Isole Samoa Americane, un territorio non incorporato degli Stati Uniti situato nel Pacifico meridionale. La città è conosciuta per il suo porto naturale, la vibrante cultura samoana e la bellezza dei suoi paesaggi. Pagopago funge anche da centro commerciale e amministrativo dell'arcipelago.

Il capoluogo delle Samoa AmericaneLa capitale delle isole del Capo VerdeLa capitale delle Samoa

Come si scrive la soluzione: Pagopago

Hai davanti la definizione "La capitale delle isole Samoa Americane" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

G Genova

O Otranto

P Padova

A Ancona

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A O L T O R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TROTTOLA" TROTTOLA

