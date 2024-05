La Soluzione ♚ Comprende grandi isole La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : OCEANIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. OCEANIA

Significato della soluzione per: Comprende grandi isole L'Oceania (anche Continente Nuovissimo) è il continente della Terra che ha come parte continentale l'Australia e che comprende la maggior parte delle isole dell'Oceano Pacifico, tradizionalmente suddivise in Melanesia (inclusa la Nuova Guinea) Micronesia e Polinesia (inclusa la Nuova Zelanda). Il continente deve il suo nome al termine "oceano", per il ruolo fondamentale che il Pacifico ha nell'unire le migliaia di isole che ne fanno parte: più di trentamila. Italiano: Nome proprio: Oceania ( approfondimento) f . nome proprio di persona femminile. (toponimo) (geografia) continente composto quasi esclusivamente da isole situato tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico. Sillabazione: O | ce | à | ni |a. Etimologia / Derivazione: derivazione di oceano .

