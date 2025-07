Come procede la vettura che non svolta nei cruciverba: la soluzione è Diritta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come procede la vettura che non svolta' è 'Diritta'.

DIRITTA

Curiosità e Significato...

Perché la soluzione è Diritta? Diritta indica una strada o un percorso senza curve o deviazioni, andando dritti senza cambiare direzione. In ambito automobilistico, quando una vettura non svolta, continua a muoversi in linea retta, seguendo la strada senza girare. È un termine semplice ma efficace per descrivere un movimento stabile e diretto, ideale per chi cerca chiarezza e semplicità nel linguaggio di tutti i giorni.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Come procede la vettura che non svolta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

P O V E L A E I S G A N L D G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SELVAGGINA DI PELO" SELVAGGINA DI PELO

