Montatoio di vettura
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Montatoio di vettura' è 'Predellino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PREDELLINO
Perché la soluzione è Predellino? Il predelino è una parte del montatoio di vettura che svolge un ruolo fondamentale nel sistema di ancoraggio delle ruote. Si tratta di un componente che permette di fissare e stabilizzare le gomme durante le operazioni di manutenzione o sostituzione, garantendo sicurezza e precisione. La sua presenza assicura che la vettura rimanga stabile e ben allineata durante il sollevamento. La conoscenza di questa componente è essenziale per interventi di riparazione e controllo delle condizioni del veicolo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Montatoio di vettura". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Montatoio di vettura nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Predellino
La soluzione associata alla definizione "Montatoio di vettura" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Montatoio di vettura" conferma che la soluzione 'Predellino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Predellino
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Montatoio di vettura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Predellino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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