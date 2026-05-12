Montatoio di vettura

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Montatoio di vettura' è 'Predellino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREDELLINO

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Perché la soluzione è Predellino? Il predelino è una parte del montatoio di vettura che svolge un ruolo fondamentale nel sistema di ancoraggio delle ruote. Si tratta di un componente che permette di fissare e stabilizzare le gomme durante le operazioni di manutenzione o sostituzione, garantendo sicurezza e precisione. La sua presenza assicura che la vettura rimanga stabile e ben allineata durante il sollevamento. La conoscenza di questa componente è essenziale per interventi di riparazione e controllo delle condizioni del veicolo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Montatoio di vettura". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Montatoio di vettura nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Predellino

La soluzione associata alla definizione "Montatoio di vettura" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Montatoio di vettura" conferma che la soluzione 'Predellino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Predellino

P Padova R Roma E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Montatoio di vettura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Predellino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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