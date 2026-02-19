Nel 2015 si è svolta a Milano

SOLUZIONE: EXPO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nel 2015 si è svolta a Milano" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel 2015 si è svolta a Milano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Expo? Nel 2015, Milano ha ospitato un evento internazionale di grande rilievo, che ha attirato visitatori da tutto il mondo per celebrare l'innovazione, la cultura e la sostenibilità. Questo grande incontro ha rappresentato un'occasione unica per condividere idee e scambiare conoscenze su temi fondamentali per il futuro del pianeta. L'evento ha coinvolto numerosi paesi e ha promosso il dialogo tra diverse culture, offrendo esposizioni, mostre e momenti di confronto. La manifestazione ha lasciato un segno importante nella storia della città.

In presenza della definizione "Nel 2015 si è svolta a Milano", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nel 2015 si è svolta a Milano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Expo:

E Empoli X Xeres P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel 2015 si è svolta a Milano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

