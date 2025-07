Come dire israelitica nei cruciverba: la soluzione è Ebraica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come dire israelitica' è 'Ebraica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EBRAICA

Curiosità e Significato... La parola Ebraica è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ebraica.

Perché la soluzione è Ebraica? La parola ebraica si riferisce a tutto ciò che riguarda gli Ebrei, la loro cultura, religione e lingua. Deriva dall'antico termine Israelitica, collegato al popolo di Israele. Utilizzata per descrivere usanze, tradizioni o testi sacri, questa parola sottolinea l'importante patrimonio storico e spirituale degli Ebrei, contribuendo a mantenere vivo il loro ruolo nella storia mondiale.

