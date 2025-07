Arpone per pescare seppie o polpi nei cruciverba: la soluzione è Fiocina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Arpone per pescare seppie o polpi' è 'Fiocina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIOCINA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Fiocina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fiocina.

Perché la soluzione è Fiocina? La fiocina è uno strumento utilizzato per pescare seppie o polpi, composto da un'asta con una o più punte affilate. Si tratta di un'arma semplice e efficace, spesso impiegata nelle attività di pesca tradizionale, specialmente in acque basse. La sua funzione principale è quella di catturare questi molluschi con precisione e rapidità, rendendola un'icona della pesca artigianale mediterranea.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si usa per pescare seppieUn forchettone per pescare pesci e polpiPiccoli molluschi simili ai polpiLo sono lumache di mare patelle e seppieUccelli che si tuffano in mare per pescare

Hai davanti la definizione "Arpone per pescare seppie o polpi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

I Imola

O Otranto

C Como

I Imola

N Napoli

A Ancona

S C E I E S T O G E A R À T Mostra soluzione



