Apparecchiatura generatrice e irradiatrice di onde per comunicazioni via etere nei cruciverba: la soluzione è Radiotrasmettitore

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Apparecchiatura generatrice e irradiatrice di onde per comunicazioni via etere' è 'Radiotrasmettitore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RADIOTRASMETTITORE

Perché la soluzione è Radiotrasmettitore? Un radiotrasmettitore è un dispositivo che genera e trasmette onde elettromagnetiche per comunicazioni senza fili, come radio e TV. Funziona convertendo segnali elettrici in onde radio, che vengono poi diffuse nell’aria per raggiungere altri apparecchi riceventi. È il cuore di molte tecnologie di comunicazione moderna, permettendo di scambiare informazioni a distanza in modo rapido e efficace. Un esempio fondamentale di innovazione tecnologica che ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare.

Hai trovato la definizione "Apparecchiatura generatrice e irradiatrice di onde per comunicazioni via etere" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

M Milano

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

