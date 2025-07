Ampia e rapida propagazione di una malattia nei cruciverba: la soluzione è Epidemia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ampia e rapida propagazione di una malattia' è 'Epidemia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EPIDEMIA

Curiosità e Significato... La parola Epidemia è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Epidemia.

Perché la soluzione è Epidemia? Un'epidemia è la diffusione rapida e vasta di una malattia in un’area o tra un gruppo di persone, spesso in breve tempo. Può coinvolgere molte persone e rappresentare una sfida per i sistemi sanitari. La sua propagazione può essere favorita da vari fattori, come i contatti stretti e le condizioni igieniche. Riconoscere un’epidemia è fondamentale per adottare misure di contenimento efficaci.

Hai trovato la definizione "Ampia e rapida propagazione di una malattia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

P Padova

I Imola

D Domodossola

E Empoli

M Milano

I Imola

A Ancona

