Soluzione 4 lettere : LATA

Significato/Curiosita : Ampia per il poeta

Cultura occidentale, tanto da essere soprannominato il "sommo poeta" o, per antonomasia, il "poeta". dante, le cui spoglie si trovano presso la tomba a... Lata Mangeshkar (in marathi ) (Indore, 28 settembre 1929 – Mumbai, 6 febbraio 2022) è stata una cantante indiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

