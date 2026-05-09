Un tipo di tombola più rapida

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un tipo di tombola più rapida' è 'Bingo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BINGO

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Perché la soluzione è Bingo? Il gioco chiamato BINGO è una variante di tombola caratterizzata da una modalità di svolgimento più veloce, che permette di completare le partite in tempi ridotti rispetto alla versione tradizionale. In questo gioco, i partecipanti utilizzano cartelle con numeri e devono segnare quelli estratti, cercando di ottenere combinazioni vincenti in modo rapido. La popolarità del BINGO deriva dalla sua semplicità e dalla dinamica coinvolgente, rendendolo adatto a diverse occasioni di svago e socializzazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di tombola più rapida". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un tipo di tombola più rapida nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bingo

Quando la definizione "Un tipo di tombola più rapida" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di tombola più rapida" conferma che la soluzione 'Bingo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bingo

B Bologna I Imola N Napoli G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di tombola più rapida" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bingo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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