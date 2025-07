Si usa anche in chirurgia nei cruciverba: la soluzione è Laser

LASER

Curiosità e Significato di Laser

La parola Laser è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Laser.

Perché la soluzione è Laser? Il laser è una tecnologia che permette di emettere un fascio di luce molto intenso e preciso, utilizzato in tanti campi, tra cui la chirurgia. In medicina, il laser viene impiegato per trattare tessuti, rimuovere lesioni o effettuare interventi minimamente invasivi, garantendo precisione e rapidità. Un vero alleato per migliorare le procedure mediche e offrire cure più efficaci.

Come si scrive la soluzione Laser

Hai davanti la definizione "Si usa anche in chirurgia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

S Savona

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I O P A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIOPIA" MIOPIA

