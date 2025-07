Si offende con facilità nei cruciverba: la soluzione è Permaloso

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si offende con facilità' è 'Permaloso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERMALOSO

Curiosità e Significato di Permaloso

Hai risolto il cruciverba con Permaloso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Permaloso.

Perché la soluzione è Permaloso? Permaloso descrive una persona che si offende facilmente, anche per piccole cose, e reagisce in modo sensibile o irritato. È qualcuno che prende le critiche o i commenti come un attacco personale, mostrando una grande sensibilità emotiva. Se conosci qualcuno così, sai che basta poco per farlo arrabbiare o ferire i suoi sentimenti. È una caratteristica che richiede attenzione e comprensione.

Come si scrive la soluzione Permaloso

Se "Si offende con facilità" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

L Livorno

O Otranto

S Savona

O Otranto

