Si dice di una sostanza che facilita l assorbimento di un liquido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di una sostanza che facilita l assorbimento di un liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMBIBENTE

Significato/Curiosita : Si dice di una sostanza che facilita l assorbimento di un liquido

Indicata se si desidera un assorbimento molto lento. con questa modalità, il farmaco può essere combinato con un'altra sostanza, come l'epinefrina, che restringe... Geografica e della storia geologica del suddetto residuo. il suo alto potere imbibente ne permette un larghissimo uso in campo scientifico e tecnico; due importanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

