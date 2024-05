Se è scorrevole si legge con facilità

Significato della soluzione per: Se e scorrevole si legge con facilita

La prosa è una forma di espressione linguistica, caratterizzata dalla continuità dei periodi sintattici e non sottomessa alle regole della versificazione. Il concetto di prosa va considerato in opposizione a quello di poesia: esso infatti indica una struttura che non presenta "l'andare a capo" del verso (regolato da norme metriche, esigenze ritmiche, volontà di espressione), ma procede diritta, completando il rigo ed usando "l'andare a capo" solo per indicare una separazione non metrico-ritmica ma concettuale, tra sequenze non obbligate da vincoli formali.

Prosa f sing (non numerabile)

prosa

Pronuncia

IPA: /'poza/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

Dal latino prosa