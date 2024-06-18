Chi si offende facilmente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chi si offende facilmente' è 'Permaloso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERMALOSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chi si offende facilmente" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi si offende facilmente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Permaloso? Una persona permalosa si irrita facilmente per commenti o critiche, anche se innocenti. Questa caratteristica può rendere difficile mantenere rapporti sereni e richiede molta pazienza da parte degli altri. Chi è permaloso tende a interpretare malamente le parole altrui, sentendosi spesso attaccato. È importante comprendere questa sensibilità e agire con tatto per evitare incomprensioni.

Chi si offende facilmente nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Permaloso

Se la definizione "Chi si offende facilmente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi si offende facilmente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Permaloso:

P Padova E Empoli R Roma M Milano A Ancona L Livorno O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi si offende facilmente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

