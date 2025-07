Lo lavora il panettiere nei cruciverba: la soluzione è Impasto

IMPASTO

Curiosità e Significato di Impasto

Perché la soluzione è Impasto? Impatto deriva dal termine che indica l’azione del panettiere di lavorare e modellare l’impasto, ovvero la pasta di farina e acqua. È il momento fondamentale per ottenere pane, focacce o dolci, dando forma e consistenza agli ingredienti. La parola rappresenta quindi l’arte di trasformare gli ingredienti in prodotti da forno, simbolo di pazienza e maestria in cucina.

Come si scrive la soluzione Impasto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo lavora il panettiere", qui trovi la risposta giusta

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

