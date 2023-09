Lo lavora il calzolaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo lavora il calzolaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CUOIO

Significato/Curiosita : Lo lavora il calzolaio

Abbigliamento in pelle. il termine calzoleria, riferito all'arte del calzolaio e al luogo dove lavora, si utilizza anche per indicare il negozio dove si vendono... Il cuoio è il materiale ricavato dalla pelle degli animali la quale, in seguito a un processo denominato "concia" viene resa imputrescibile. nella grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

