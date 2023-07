Lo lavora il carpentiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo lavora il carpentiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEGNAME

Significato/Curiosità : Lo lavora il carpentiere

Il legname è il materiale di base con cui lavora il carpentiere. Questo professionista utilizza il legname per costruire strutture, mobili e oggetti vari. Il legname può essere ottenuto da diverse specie di alberi, come il pino, il faggio o il rovere, e viene tagliato e lavorato in diverse forme e dimensioni per adattarsi alle esigenze del progetto. Il carpentiere utilizza strumenti come seghe, martelli, scalpelli e trapani per lavorare il legno, tagliandolo, unendolo e levigandolo per creare pezzi funzionali e esteticamente gradevoli. La conoscenza delle proprietà del legno e delle tecniche di lavorazione sono fondamentali per il carpentiere, che crea manufatti duraturi e di qualità utilizzando questo versatile materiale naturale.

