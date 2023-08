Vi si lavora lo stagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si lavora lo stagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : LATTONERIA

Significato/Curiosità : Vi si lavora lo stagno

La "lattoneria" è un mestiere artigianale che riguarda la lavorazione di materiali metallici, in particolare l'ottone, il rame e lo stagno, per creare oggetti e componenti vari. Gli artigiani della lattoneria lavorano con abilità per modellare, tagliare, piegare e saldare questi metalli al fine di creare prodotti come grondaie, coperture, lucernari, rivestimenti e elementi decorativi. Questa pratica affonda le radici nella tradizione e richiede una conoscenza approfondita delle proprietà dei metalli, delle tecniche di lavorazione e del design. La lattoneria contribuisce alla costruzione e alla manutenzione di edifici, riflettendo l'intersezione tra funzionalità e estetica.

Altre risposte alla domanda : Vi si lavora lo stagno : lavora; stagno; lavora negli archivi; lavora no spesso alle finestre; lavora no con i vimini; Vi lavora no le mondine; lavora no tra le auto; Contenitore stagno sui camion per portare liquidi; Il condottiero che fu ritratto da Andrea del Castagno ; Lo stagno ; Il simbolo dello stagno ; Lega di rame zinco e stagno usata per decori;

Cerca altre Definizioni