La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le isole greche con Itaca' è 'Ionie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IONIE

Curiosità e Significato di Ionie

La soluzione Ionie di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ionie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ionie? Le Ionie sono un arcipelago greco celebre per la loro bellezza, storia e cultura mediterranea. Questa regione si estende nel Mar Egeo, comprendendo isole come Itaca, famosa per il mito di Ulisse. Il termine Ionìe richiama le terre che hanno dato origine a una delle più antiche e influenti civiltà dell'antichità, simbolo di charme e tradizione mediterranea.

Come si scrive la soluzione Ionie

Non riesci a risolvere la definizione "Le isole greche con Itaca"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

