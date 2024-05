Significato della soluzione per: Le isole che comprendono itaca

Le Isole Ionie (in greco a s, Iónia nisiá; in greco antico: s, Iónioi Nêsoi; in veneto Ìxole Ionie) costituiscono un arcipelago greco nel Mar Ionio. Tradizionalmente denominato con il termine di Eptaneso, cioè "Le Sette Isole" (in greco Eptsa, Eptánisa; in greco antico: pts, Heptánesos), l'arcipelago comprende in realtà numerose altre isole oltre alle sette maggiori.

Italiano: Aggettivo: ionico m sing . (geografia) (storia) relativo alla Ionia, regione storica dell'Asia minore. (storia) relativo all'antica stirpe greca degli Ioni. (geografia) che riguarda il mar Ionio e le isole Ionie Vive in un paesino ionico.. (architettura) uno degli stili delle colonne dei greci antichi Il colosseo ha delle colonne in stile ionico.. (chimica) (fisica) relativo agli ioni raggio ionico.