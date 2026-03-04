Veloci come il vento

SOLUZIONE: RAPIDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Veloci come il vento" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Veloci come il vento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Rapidi? Quando qualcosa si muove con estrema rapidità, sembra quasi sfuggire allo sguardo per via della sua velocità straordinaria. Si tratta di un movimento che supera di gran lunga quello di un normale passaggio, dando l'impressione di essere sfuggente e impetuoso. Questa caratteristica si manifesta in molte situazioni, come nelle corse, nei treni o nelle idee che si sviluppano in fretta. La capacità di essere così pronti permette di affrontare le sfide con agilità e decisione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Veloci come il vento" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Veloci come il vento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rapidi:

R Roma A Ancona P Padova I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Veloci come il vento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

