Fave lenticchie e piselli nei cruciverba: la soluzione è Legumi

Home / Soluzioni Cruciverba / Fave lenticchie e piselli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fave lenticchie e piselli' è 'Legumi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEGUMI

Curiosità e Significato di Legumi

Vuoi sapere di più su Legumi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Legumi.

Perché la soluzione è Legumi? I legumi sono alimenti ricchi di proteine vegetali, come lenticchie e piselli, fondamentali per una dieta equilibrata. Sono ottimi per insaporire zuppe, stufati e insalate, offrendo gusto e nutrimento. Ricchi di fibre e poveri di grassi, rappresentano un alleato prezioso per la salute. Semplici da cucinare e versatili in cucina, i legumi sono un vero tesoro della natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piselli fagioli e lenticchieVerdure come fave e piselliPiselli fagioli fave ecc.Quello di lenticchie è un tipico piatto indianoLo sono fagioli e fave

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Legumi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fave lenticchie e piselli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

G Genova

U Udine

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O E B X I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OBELIX" OBELIX

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.