Piselli fagioli e lenticchie
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Perchè la soluzione è Legumi? I legumi sono alimenti molto versatili che includono piselli, fagioli e lenticchie. Sono ricchi di proteine e fibre, ideali per pasti nutrienti e saporiti. Molti li apprezzano per la loro semplicità in cucina e il loro ruolo importante nella dieta quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Piselli fagioli e lenticchie
- Risposta: LEGUMI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LGI
- Inizia con: L
- Finisce con: I
Piselli fagioli e lenticchie: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Piselli fagioli e lenticchie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Legumi. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.