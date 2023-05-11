Piselli fagioli e lenticchie

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piselli fagioli e lenticchie' è 'Legumi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L E G U M I

Perchè la soluzione è Legumi? I legumi sono alimenti molto versatili che includono piselli, fagioli e lenticchie. Sono ricchi di proteine e fibre, ideali per pasti nutrienti e saporiti. Molti li apprezzano per la loro semplicità in cucina e il loro ruolo importante nella dieta quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Piselli fagioli e lenticchie

Piselli fagioli e lenticchie Risposta: LEGUMI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L G I

Inizia con: L

L Finisce con: I

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Piselli fagioli e lenticchie: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Piselli fagioli e lenticchie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Legumi. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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