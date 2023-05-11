Piselli fagioli e lenticchie

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piselli fagioli e lenticchie' è 'Legumi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LEGUMI

Perchè la soluzione è Legumi? I legumi sono alimenti molto versatili che includono piselli, fagioli e lenticchie. Sono ricchi di proteine e fibre, ideali per pasti nutrienti e saporiti. Molti li apprezzano per la loro semplicità in cucina e il loro ruolo importante nella dieta quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Piselli fagioli e lenticchie
  • Risposta: LEGUMI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LGI
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I
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Piselli fagioli e lenticchie: risposta da 6 lettere

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