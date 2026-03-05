Le verdure come le fave e i piselli

SOLUZIONE: LEGUMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le verdure come le fave e i piselli" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le verdure come le fave e i piselli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Legumi? I legumi sono piante appartenenti a una famiglia che produce semi contenuti in baccelli. Tra le varietà più conosciute si trovano fave, piselli, lenticchie e ceci, spesso utilizzate in molte cucine del mondo per preparare zuppe, insalate o piatti unici. Sono molto apprezzati per il loro alto valore nutrizionale, ricchi di proteine e fibre. La coltivazione di questi alimenti ha radici antiche e rappresenta una risorsa importante per un'alimentazione equilibrata.

Se la definizione "Le verdure come le fave e i piselli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le verdure come le fave e i piselli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Legumi:

L Livorno E Empoli G Genova U Udine M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le verdure come le fave e i piselli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

