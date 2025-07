Dà e prende nei cruciverba: la soluzione è Mano

MANO

Curiosità e Significato di Mano

Hai risolto il cruciverba con Mano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Mano.

Perché la soluzione è Mano? Mano è la parte del corpo umano che usiamo per afferrare, toccare e manipolare gli oggetti. È fondamentale per le attività quotidiane e rappresenta simbolicamente anche il gesto di aiutare o prendere qualcosa. La parola richiama l’idea di controllo e capacità manuale, ed è spesso usata in espressioni che sottolineano abilità o vicinanza. È un elemento essenziale della nostra vita di tutti i giorni.

Come si scrive la soluzione Mano

Hai davanti la definizione "Dà e prende" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

N Napoli

O Otranto

