La definizione e la soluzione di 8 lettere: Chi la dà prende parte. ADESIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In chimica e in fisica l'adesione è l'insieme dei fenomeni fisico-chimici che si producono nell'attrazione molecolare tra due materiali di natura differente posti a contatto. Mentre il termine "adesione" fa riferimento all'azione di attrazione tra molecole di tipo differente, il termine "coesione" fa riferimento all'azione di attrazione tra molecole di tipo uguale. Entrambe le forze hanno natura elettrostatica. Nel caso dell'acqua, per esempio, con il termine "coesione" si indica la capacità delle molecole d'acqua di aggregarsi in gocce (grazie ai legami idrogeno), mentre l'adesione indica la capacità delle gocce d'acqua di rimanere ...

adesione f sing (pl.: adesioni)

(fisica) (chimica) unione intima tra due oggetti (senso figurato) atto di partecipazione ad un'iniziativa, progetto od altro

Sillabazione

a | de | sió | ne

Pronuncia

IPA: /ade'zjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino adhaesio che deriva da adhaerere cioè "aderire"

Sinonimi

aderenza, adesività, contatto, presa

(senso figurato) accettazione, appoggio, approvazione, assenso, consenso, favore, iscrizione, partecipazione,sostegno

Contrari

critica, disapprovazione, dissenso, opposizione, ostilità, ribellione

allontanamento, distacco

Parole derivate