La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cavo che sorregge l albero della nave' è 'Sartia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SARTIA

Curiosità e Significato di Sartia

La soluzione Sartia di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sartia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sartia? Il termine SARTIA si riferisce a un elemento di sostegno che sorregge l'albero di una nave, come una trave o un supporto strutturale. È una componente importante per garantire stabilità e sicurezza durante la navigazione. In parole semplici, rappresenta il cavalletto marittimo che mantiene saldo l'albero, essenziale per il corretto funzionamento della nave. La sua presenza è fondamentale per la buona riuscita della spedizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il cavo che su una nave unisce l albero alla proraUn cavo fissato all albero della barcaTirante che sorregge l albero della barca a velaPiccola nave a un solo alberoCavo di rinforzo degli alberi di una nave

Come si scrive la soluzione Sartia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Cavo che sorregge l albero della nave", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O U H O T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HOUSTON" HOUSTON

