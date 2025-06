Il cavo che su una nave unisce l albero alla prora nei cruciverba: la soluzione è Strallo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il cavo che su una nave unisce l albero alla prora

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il cavo che su una nave unisce l albero alla prora' è 'Strallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRALLO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Strallo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Strallo.

Perché la soluzione è Strallo? Lo strallo è un cavo o una vela che collega l’albero di una nave alla prora, contribuendo a mantenere in posizione e stabile la struttura durante la navigazione. Essenziale per la sicurezza e il funzionamento della nave, lo strallo sostiene le vele e permette di controllare la rotta. In sintesi, è un elemento chiave per la stabilità delle imbarcazioni a vela.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un cavo fissato all albero della barcaPiccola nave a un solo alberoCavo di rinforzo degli alberi di una naveRiveste il tronco dell alberoLo scheletro della nave

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Il cavo che su una nave unisce l albero alla prora" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

A S L S E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASSEL" CASSEL

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.