Cavo di rinforzo degli alberi di una nave nei cruciverba: la soluzione è Sartia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cavo di rinforzo degli alberi di una nave' è 'Sartia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SARTIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Sartia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sartia.

Perché la soluzione è Sartia? Il termine SARTIA si riferisce a un elemento di rinforzo degli alberi di una nave, progettato per migliorare la stabilità e la resistenza della struttura. È una componente fondamentale che assicura la robustezza durante il funzionamento in mare, garantendo sicurezza e affidabilità alla nave. Un dettaglio tecnico spesso sconosciuto, ma essenziale per la navigazione.

Hai davanti la definizione "Cavo di rinforzo degli alberi di una nave" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

A Ancona

