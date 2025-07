Aria ridotta di volume e stoccata in un serbatoio nei cruciverba: la soluzione è Compressa

Home / Soluzioni Cruciverba / Aria ridotta di volume e stoccata in un serbatoio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aria ridotta di volume e stoccata in un serbatoio' è 'Compressa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMPRESSA

Curiosità e Significato di Compressa

Vuoi sapere di più su Compressa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Compressa.

Perché la soluzione è Compressa? Compressa indica qualcosa che è stato ridotto di volume o compatto, come un materiale pressato o un gas contenuto sotto pressione. Si usa spesso in ambito tecnico o quotidiano per descrivere oggetti o sostanze che sono stati compressi, ovvero portati a uno stato più compatto o meno ingombrante. È un termine molto utile per spiegare situazioni di contenimento o riduzione di spazio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riempiti d ariaL aria che ci circondaLa scienza che studia le proprietà dell ariaUn progetto campato in ariaLo è il volume della radio che disturba

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Compressa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Aria ridotta di volume e stoccata in un serbatoio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N A O R L I D C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLORIDANO" CLORIDANO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.