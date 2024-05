La stoccata nella scherma

Veneto

Sostantivo

tega f (pl teghe)

botta, colpo, urto violento.

téga (f) (pl. téghe) dal latino theca = custodia. Nel passaggio all'Italiano si ha parziale lenizione dell'occlusiva velare sorda in occlusiva velare sonora C>G, fenomeno di origine settentrionale. E' termine dialettale e significa baccello di fava o di fagiolo, vedi anche Zingarelli, vocabolario dela Lingua italiana, voce "tega"; G. Devoto, Avviamento all'etimologia italiana, Firenze 1968. Nel dialetto toscano per metonimia, significa capello dritto e stizzito, cioè il contrario di ricciolo o ondulato.