Tipico pane ferrarese a forma di H nei cruciverba: la soluzione è Coppia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tipico pane ferrarese a forma di H' è 'Coppia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COPPIA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Coppia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Coppia? Il termine coppia indica due elementi che stanno insieme, come una coppia di persone o di oggetti abbinati. Nella vita quotidiana, rappresenta l’unione di due cose che si completano o si accompagnano, simbolo di collaborazione e connessione. In ambito sociale e affettivo, richiama il rapporto tra due individui. In sintesi, coppia è tutto ciò che si forma dall’unione di due unità.

La definizione "Tipico pane ferrarese a forma di H" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

