È propria di chi non riesce a stare senza far niente

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È propria di chi non riesce a stare senza far niente' è 'Iperattività'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPERATTIVITÀ

Perché la soluzione è Iperattività? L'ipersicurezza si manifesta come una condizione caratterizzata da un'energia e un'attività eccessive, che rendono difficile il rilassamento e la quiete. Chi ne è affetto può sentirsi sempre obbligato a essere impegnato, evitando momenti di inattività o di pausa. Questa condizione spesso deriva da un bisogno di controllare ogni aspetto della propria vita, impedendo momenti di relax e serenità. La presenza di questa caratteristica influisce profondamente sui comportamenti quotidiani di chi la vive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È propria di chi non riesce a stare senza far niente". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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È propria di chi non riesce a stare senza far niente nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Iperattività

La definizione "È propria di chi non riesce a stare senza far niente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È propria di chi non riesce a stare senza far niente" conferma che la soluzione 'Iperattività' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Iperattività

I Imola P Padova E Empoli R Roma A Ancona T Torino T Torino I Imola V Venezia I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È propria di chi non riesce a stare senza far niente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iperattività' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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