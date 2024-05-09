È propria di chi non riesce a stare senza far niente
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È propria di chi non riesce a stare senza far niente' è 'Iperattività'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IPERATTIVITÀ
Perché la soluzione è Iperattività? L'ipersicurezza si manifesta come una condizione caratterizzata da un'energia e un'attività eccessive, che rendono difficile il rilassamento e la quiete. Chi ne è affetto può sentirsi sempre obbligato a essere impegnato, evitando momenti di inattività o di pausa. Questa condizione spesso deriva da un bisogno di controllare ogni aspetto della propria vita, impedendo momenti di relax e serenità. La presenza di questa caratteristica influisce profondamente sui comportamenti quotidiani di chi la vive.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È propria di chi non riesce a stare senza far niente". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
È propria di chi non riesce a stare senza far niente nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Iperattività
La definizione "È propria di chi non riesce a stare senza far niente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È propria di chi non riesce a stare senza far niente" conferma che la soluzione 'Iperattività' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Iperattività
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È propria di chi non riesce a stare senza far niente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iperattività' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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